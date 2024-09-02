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В Швейцарии придется экономить газ третью зиму подряд
Швейцария намерена экономить газ, чтобы не замерзнуть зимой. Власти страны вслед за ЕС поставили цель - сократить потребление на 15 % в период с октября этого года по март следующего, чтобы избежать нехватки. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.
Такая мера вводится не впервые. Согласно данным совета, потребление газа в стране было сокращено зимой 2022-2023 гг. на 22 %, в тот же сезон следующего года - на 23 %. Придется уже третью зиму подряд экономить на тепле.
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