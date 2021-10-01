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В Швейцарии проходят акции протеста против COVID-ограничений

Кадры массовой акции протеста приходят из швейцарского Берна. Местные жители продолжают требовать отмены новых карантинных ограничений и введения ковид-паспортов. На этот раз сотни протестующих собрались в здании центрального вокзала. Скандируют лозунги в поддержку свободы выбора. По сообщениям местных медиков, подобные акции значительно ухудшают эпидситуацию в стране. Однако власти отменять сертификаты о вакцинации не намерены.

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