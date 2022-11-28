В Швейцарии раньше срока остановили большой адронный коллайдер - все ради экономии энергии

Энергокризис заставил европейцев экономить на науке. В Швейцарии на фоне атомных цен за энергоносители на две недели раньше запланированного срока остановили адронный коллайдер.

Как сообщил Европейский центр ядерных исследований, в 2023 году время эксплуатации ускорительного комплекса сократят на 20 %.