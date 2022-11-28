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В Швейцарии раньше срока остановили большой адронный коллайдер - все ради экономии энергии

Энергокризис заставил европейцев экономить на науке. В Швейцарии на фоне атомных цен за энергоносители на две недели раньше запланированного срока остановили адронный коллайдер.

Как сообщил Европейский центр ядерных исследований, в 2023 году время эксплуатации ускорительного комплекса сократят на 20 %.

Вводятся и другие меры экономии - в центре ядерных исследований будут отключать на ночь уличное освещение, на неделю отсрочат начало отопления и проведут оптимизацию самой системы обогрева.

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