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В Швейцарии раскритиковали решение о реэкспорте оружия в Украину, а в США обсуждают снятие запрета на отправку специалистов в "незалежную"

"Вершина позора" - так в Швейцарии называют разрешение на реэкспорт швейцарского оружия в Украину. Депутат Национального совета от народной партииАльфред Хеер подчеркнул: такой шаг "сделает Берн стороной конфликта". Политик заявил, что правительство превратилось в проводника интересов Киева, несмотря на огромный потенциал Швейцарии в качестве нейтрального посредника.

А в США обсуждают снятие официального запрета на отправку военных специалистов в Украину. В случае принятия решения, информирует CNN. Сотни компаний смогут получать контракты на "поддержку и ремонт" сложного американского вооружения на месте.

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