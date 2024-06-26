В Швейцарии раскритиковали решение о реэкспорте оружия в Украину, а в США обсуждают снятие запрета на отправку специалистов в "незалежную"

"Вершина позора" - так в Швейцарии называют разрешение на реэкспорт швейцарского оружия в Украину. Депутат Национального совета от народной партииАльфред Хеер подчеркнул: такой шаг "сделает Берн стороной конфликта". Политик заявил, что правительство превратилось в проводника интересов Киева, несмотря на огромный потенциал Швейцарии в качестве нейтрального посредника.