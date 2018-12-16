3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Швейцарии рейсовый автобус врезался в стену
Серьезное ДТП произошло в Швейцарии. Там рейсовый автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену недалеко от Цюриха. На скользкой дороге водитель потерял управление, в результате от удара переднюю часть машины полностью смяло. Погиб один человек, более 40 пострадали, среди них 10 граждан России. Все они госпитализированы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва