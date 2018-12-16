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В Швейцарии рейсовый автобус врезался в стену

Серьезное ДТП произошло в Швейцарии. Там рейсовый автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену недалеко от Цюриха. На скользкой дороге водитель потерял управление, в результате от удара переднюю часть машины полностью смяло. Погиб один человек, более 40 пострадали, среди них 10 граждан России. Все они госпитализированы.

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