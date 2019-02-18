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В Швейцарии с рельсов сошел скоростной пассажирский поезд

ЧП в Швейцарии. С рельсов сошел скоростной пассажирский поезд, следовавший из Германии. К счастью, никто не пострадал. Все 240 пассажиров были успешно эвакуированы. Причины инцидента выясняются.

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