В Швейцарии самолет для прогулочных полетов врезался в горы

По предварительным данным, погибли 20 человек (именно столько вмещает воздушное судно). Известно, что бомбардировщик "Юнкерс-52" принадлежал авиаклубу и выполнял обзорные полеты для туристов после того, как перестал эксплуатироваться швейцарскими ВВС. Ведется поисково-спасательная операция.