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В Швейцарии самолет для прогулочных полетов врезался в горы

По предварительным данным, погибли 20 человек (именно столько вмещает воздушное судно). Известно, что бомбардировщик "Юнкерс-52" принадлежал авиаклубу и выполнял обзорные полеты для туристов после того, как перестал эксплуатироваться швейцарскими ВВС. Ведется поисково-спасательная операция.

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