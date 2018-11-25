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В Швейцарии сегодня общенациональный референдум

Среди главных вопросов - приоритет национальногоправа над международным, а также нужно ли разрешить страховым компаниям слежкуза клиентами, которых подозревают в получении необоснованных выплат, кроме того,вопрос субсидий фермерам, которые не хотят удалять рога у коров и коз. Итогиголосования станут известны вечером.

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