В Швейцарии сегодня общенациональный референдум

Среди главных вопросов - приоритет национальногоправа над международным, а также нужно ли разрешить страховым компаниям слежкуза клиентами, которых подозревают в получении необоснованных выплат, кроме того,вопрос субсидий фермерам, которые не хотят удалять рога у коров и коз. Итогиголосования станут известны вечером.