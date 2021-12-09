В Швейцарии выбрали нового президента

Нового президента избрал парламент Швейцарии. По решению парламента Швейцарии, с 1 января 2022 года 60-летний Иньяцио Кассис сменит на должности президента Ги Пармелена. Иньяцио Кассис по образованию врач. В свое время входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом Медицинской ассоциации страны.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда