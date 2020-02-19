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В Швейцарии запустили производство шоколадных конфет на 3D-принтере

После десятилетий экспериментов с шоколадом, менеджеры одного из самых крупных шоколадных производителей в мире, наконец-то придумали, как поставить на поток производство конфет экзотических форм. За процесс будет отвечать 3D-печать, благодаря чему можно будет быстро изготовить тысячи шоколадных изделий, которые обычно готовятся вручную.

Новаторский метод пришел на рынок шоколадного искусства в момент стагнации: в прошлом месяце эксперты отрасли констатировали, мировое производство шоколада испытывает отсутствие энтузиазма. И аналитики считают, в таких условиях кулинарный 3D-принтер может спасти шоколадный бизнес, открыв возможность заказчикам и производителям бесконечно экспериментировать с составом и типом продукта. Кроме того, метод отражает тенденцию персонализации, а также удовлетворяет спрос на премиальные продукты.

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