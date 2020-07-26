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В Швейцарских Альпах разбился туристический самолет

Погибли четверо человек, находящихся на борту - граждане Швейцарии и Австрии. Полиция начала расследование, подключен Швейцарский совет по безопасности на транспорте.


В штате Юта самолет упал на жилой дом

Крушение самолета произошло и в Штатах. В Юте небольшой моноплан упал на жилой дом. Из шести находящихся на борту погибли трое, в том числе 9-месячный ребенок. В доме, на который упал самолет, была пожилая женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия начался пожар. Повреждены три жилых здания.

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