В Швейцарских Альпах разбился туристический самолет

Погибли четверо человек, находящихся на борту - граждане Швейцарии и Австрии. Полиция начала расследование, подключен Швейцарский совет по безопасности на транспорте.

Крушение самолета произошло и в Штатах. В Юте небольшой моноплан упал на жилой дом. Из шести находящихся на борту погибли трое, в том числе 9-месячный ребенок. В доме, на который упал самолет, была пожилая женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия начался пожар. Повреждены три жилых здания.