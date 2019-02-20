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В Швейцарских Альпах завершилась поисково-спасательная операция

Накануне лавина накрыла там четырех туристов. Обнаружили их в течение первого часа, одного в тяжелом состоянии на вертолете доставили в больницу. Спасти его не удалось. Ранее сообщалось о предположительно 12 пропавших без вести. Эта информация не подтвердилась.

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