ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В швейцарском кантоне Граубюнден лавина накрыла троих лыжников: двое погибли

В швейцарском кантоне Граубюнден лавина накрыла троих лыжников: двое погибли

Трагедия произошла в районе вершины Пиз Руссейн. На юго-западном склоне над альпинистами отделилась снежная плита. Образовавшиеся снежные массы протащили лыжников по крутой и каменистой местности.

Третий лыжник не пострадал.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Читайте также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все