В Сибири продолжается борьба с лесными пожарами

За сутки их площадь выросла в полтора раза. Сейчас огнем охвачены почти 28 тысяч гектаров. Наихудшая ситуация в Иркутской области и Якутии. Также горят леса в Тюменской области, Красноярском и Камчатском краях. Борются с возгораниями и в других регионах. Всего в Сибири полыхают порядка 80 пожаров. В работах по тушению огня задействованы 4 тысячи человек, более 660 единиц техники и около 100 воздушных судов.