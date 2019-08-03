113 тысяч гектаров леса без огня. В Сибири распространение пожаров удалось снизить в пять раз. Самолеты Минобороны России совершили более сотни вылетов в труднодоступные районы и потушили более 80 крупных очагов. Тем временем эксперты подсчитывают ущерб от разгула огненной стихии в тайге. Сумма уже превысила 2 с половиной миллиарда российских рублей.



