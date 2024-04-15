В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника и прихожан во время проповеди

В Австралии снова неспокойно. Неизвестный с оружием набросился на епископа Мари Эммануаль. Он успел нанести священнику несколько ножевых ранений. По предварительным данным, в ходе последовавшей драки ножевые ранения получили еще как минимум 4 человека.

Это уже второй случай резни в Сиднее за последние несколько дней. Ранее неизвестный с ножом напал на посетителей одного из торговых центров. На пути у преступника тогда встал лишь один человек - русскоговорящий мужчина. Он, вооружившись железным столбом, заблокировал нападавшему выход к детским комнатам.