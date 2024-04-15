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В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника и прихожан во время проповеди
В Австралии снова неспокойно. Неизвестный с оружием набросился на епископа Мари Эммануаль. Он успел нанести священнику несколько ножевых ранений. По предварительным данным, в ходе последовавшей драки ножевые ранения получили еще как минимум 4 человека.
Это уже второй случай резни в Сиднее за последние несколько дней. Ранее неизвестный с ножом напал на посетителей одного из торговых центров. На пути у преступника тогда встал лишь один человек - русскоговорящий мужчина. Он, вооружившись железным столбом, заблокировал нападавшему выход к детским комнатам.
До момента ликвидации злоумышленник успел убить 6 человек, еще 7 получили ножевые ранения. Личность преступника установлена. Им оказался 40-летний Джоэл Каучи. Власти заявили, что нападение не является терактом. Скорее всего, оно было "связано с психическим расстройством" мужчины.
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