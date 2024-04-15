ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника и прихожан во время проповеди

В Австралии снова неспокойно. Неизвестный с оружием набросился на епископа Мари Эммануаль. Он успел нанести священнику несколько ножевых ранений. По предварительным данным, в ходе последовавшей драки ножевые ранения получили еще как минимум 4 человека.

Это уже второй случай резни в Сиднее за последние несколько дней. Ранее неизвестный с ножом напал на посетителей одного из торговых центров. На пути у преступника тогда встал лишь один человек - русскоговорящий мужчина. Он, вооружившись железным столбом, заблокировал нападавшему выход к детским комнатам.

До момента ликвидации злоумышленник успел убить 6 человек, еще 7 получили ножевые ранения. Личность преступника установлена. Им оказался 40-летний Джоэл Каучи. Власти заявили, что нападение не является терактом. Скорее всего, оно было "связано с психическим расстройством" мужчины.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все