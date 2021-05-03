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В Сиэтле марш антифашистов закончился жесткими задержаниями

Марш антифашистов в Сиэтле закончился жесткими задержаниями. Полиция сообщила, что участники бросали в них петарды, бутылки и яйца. В ответ полиция не церемонилась: людей стаскивали прямо с велосипедов. Не исключено, что под горячую руку попали и посторонние.

В городе часто проводятся подобные демонстрации, но в этот раз силовики действовали особенно брутально. Сообщается о 14 задержанных.

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