В Сиэтле протестующие провозгласили автономную народную республику

Новую автономию провозгласили протестующие в Сиэтле, а ее президентом стал известный в городе рэпер. Центральные кварталы и мэрия остаются под контролем протестующих. Территория объявлена свободной от расизма и насилия. Президент Дональд Трамп считает, что город захватили цитата "внутренние террористы" и "мерзкие анархисты". Он раскритиковал действия местных властей, заявив, что левые радикалы "насмехаются" над ними. Акции протеста против расизма и полицейского насилия по-прежнему продолжаются в нескольких штатах Америки.



