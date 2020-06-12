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В Сиэтле протестующие провозгласили автономную народную республику
Новую автономию провозгласили протестующие в Сиэтле, а ее президентом стал известный в городе рэпер. Центральные кварталы и мэрия остаются под контролем протестующих. Территория объявлена свободной от расизма и насилия. Президент Дональд Трамп считает, что город захватили цитата "внутренние террористы" и "мерзкие анархисты". Он раскритиковал действия местных властей, заявив, что левые радикалы "насмехаются" над ними. Акции протеста против расизма и полицейского насилия по-прежнему продолжаются в нескольких штатах Америки.
Полиции Сан-Франциско запретят использовать слезоточивый газ
Результатом протестов стала реформа полиции, правда, пока лишь в Сан-Франциско. Полицейским города запретят использовать слезоточивый газ, удушающие приемы задержания и открывать стрельбу по движущимся транспортным средствам.
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