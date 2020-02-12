В Сингапуре проходит международный авиасалон

Эксперты называют его крупнейшим в Азии авиашоу. Самым ярким событием первого дня стали показательные выступления летчиков-асов из Китая на американских истребителях F-22 и F-25. Несмотря на то что этой зимой от участия в салоне многие компании из разных стран отказались из-за вспышки коронавируса, само мероприятие в итоге было решено не отменять. Организаторы предприняли самые серьезные меры безопасности. "Эйрбас" привез в Сингапур концепт "Маверик". Это авиалайнер схемы "летающее крыло".



