В Сингапуре разрешили открыть некоторые магазины, кафе и парикмахерские

Власти Сингапура с 12 мая ослабляют карантинный режим. В стране разрешили открыть некоторые магазины, кафе, рестораны и парикмахерские.



Инфо: ТАСС.



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