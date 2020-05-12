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В Сингапуре разрешили открыть некоторые магазины, кафе и парикмахерские

В Сингапуре разрешили открыть некоторые магазины, кафе и парикмахерские

Власти Сингапура с 12 мая ослабляют карантинный режим. В стране разрешили открыть некоторые магазины, кафе, рестораны и парикмахерские.

Инфо: ТАСС.

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