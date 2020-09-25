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В Сингапуре заменяют въездной туризм внутренним
В Сингапуре приступили к реализации национальной программы развития внутреннего туризма. Город-государство отгородился от внешнего мира чуть менее, нежели полностью. Доступ в страну разрешен лишь некоторым категориям иностранцев, и въездной туризм фактически умер. Однако новая программа вряд ли решит проблему: площадь страны - 700 квадратных километров, а население – 5,5 миллиона человек. Соответственно внутренний туризм будет представлять собой путешествие с одного конца города на другой.
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