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В Сингапуре запретили разговаривать по телефону в общественном транспорте
Это сделано для того, чтобы снизить риск передачи вирусных инфекций. Находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и общения друг с другом. Кроме того, сохранится обязательное ношение защитных масок.
По последним данным, в Сингапуре зарегистрировано 29 934 случая заражения COVID-19, вылечено 10 365 человек, погибло 22.
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