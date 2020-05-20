В Сингапуре запретили разговаривать по телефону в общественном транспорте

Это сделано для того, чтобы снизить риск передачи вирусных инфекций. Находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и общения друг с другом. Кроме того, сохранится обязательное ношение защитных масок.



По последним данным, в Сингапуре зарегистрировано 29 934 случая заражения COVID-19, вылечено 10 365 человек, погибло 22.



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