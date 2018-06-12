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Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном прошла "лучше, чем можно было ожидать"
Мир продолжает обсуждать исторический саммит в Сингапуре. Это главная тема всех СМИ, ведь событие действительно немыслимое. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение, детали которого журналисты изучили по фотографиям. Главная концепция новых отношений - оставить прошлое позади. Теперь "мир увидит великие изменения". Лидеры согласились работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова. Подробности итогов саммита - в нашем сюжете.
За тем, что происходит в Сингапуре, следит без преувеличения весь мир. И особенно внимание к встрече двух лидеров приковано в Японии, Китае, Южной Корее и других странах региона. Соседи КНДР, конечно, надеются на сворачивание Пхеньяном ядерной программы. Впрочем, Ким Чен Ын на встрече с Трампом настаивал на гарантиях сохранения суверенитета своего государства.
Для Трампа эта встреча - попытка состояться как политик международного уровня, который способен на рациональные поступки. Поскольку практически все, что он делает, вызывает у многих его коллег из других держав недоумение. Примером служит недавний саммит "Большой семерки" в Канаде, где американский лидер отказался подписывать итоговое соглашение.
Официально война на Корейском полуострове в начале 50-х завершилась временным прекращением огня. То есть технически Южная Корея и ее союзники по-прежнему находятся в состоянии войны с КНДР. Политологи считают, что мирный договор возможен, но преграды для него по-прежнему существуют.
Переговоры в расширенном составе пройдут и завтра. Кстати, название острова Сентоса в Индийском океане, где состоялась встреча лидеров США и Северной Кореи, может прекрасно вписаться в учебники по истории. Ведь в переводе с малайзийского "сентоса" означает "мир и спокойствие".
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