В Сирии боевики готовят провокации с химическим оружием

Стало известно, что террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" перевозили контейнеры с хлором на юг Идлиба, используя кареты скорой помощи, которые принадлежат "Белым каскам". Правозащитники, которые и распространили эту информацию, считают, что контейнеры планируется применить против мирных жителей, а последствия снять на видео.