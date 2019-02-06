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В Сирии боевики готовят провокации с химическим оружием

Стало известно, что террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" перевозили контейнеры с хлором на юг Идлиба, используя кареты скорой помощи, которые принадлежат "Белым каскам". Правозащитники, которые и распространили эту информацию, считают, что контейнеры планируется применить против мирных жителей, а последствия снять на видео.

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