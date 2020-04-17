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В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск

Сирия сегодня отмечает день эвакуации. Ровно 74 года назад страна была признана независимым от Франции государством. С национальным праздником главу Арабской Республики Башара Асада и жителей Сирии поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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