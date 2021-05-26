В Сирии сегодня президентские выборы

В Сирии сегодня выбирают президента. Еще до начала работы избирательных участков у входа собрались десятки граждан, желающих проголосовать. Борьбу за пост главы государства ведут 3 кандидата, в том числе действующий лидер Башар Асад. Именно он является фаворитом в гонке. Свою предвыборную кампанию Асад проводил под девизом "Надежда в действии", призывая граждан трудиться вопреки сложной социально-экономической ситуации. Ожидается, что в голосовании примут участие более 18 млн граждан страны.