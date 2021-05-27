Из-за рекордно высокой явки участки закрылись только в полночь. Еще с вечера в Дамаске и других городах начались праздничные гуляния, которые продолжались всю ночь.

В избиркоме страны отметили, что выборы прошли без нарушений. Борьбу за пост главы государства вели 3 кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Итоги выборов пока неизвестны, однако коллективный Запад поставил их под сомнение еще до начала голосования. Главы внешнеполитических ведомств США, Франции, ФРГ, Италии и Великобритании предупредили, что не считают плебисцит честным и свободным.