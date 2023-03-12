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В сирийском городе Алеппо помощь от белорусских медиков ежедневно получают не менее 200 человек

Белорусские военные медики продолжают оказывать медицинскую помощь жителям сирийского города Алеппо. Из всех районов одного из крупнейших городов Сирии люди идут в военно-полевой госпиталь.

Ежедневно военные медики принимают не менее 200 человек. Работа в полевых условиях только укрепляет дух наших специалистов.

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