В сирийском лагере беженцев под весом снега обрушилась палатка - погиб ребенок

Из-за непогоды трагедия произошла в сирийском лагере беженцев. Под весом снега обрушилась палатка, сообщается о смерти ребенка, его мать в реанимации. С переохлаждением госпитализированы еще двое детей. Сильные снегопады на севере страны в районе Алеппо продолжаются уже несколько дней. По данным ООН, снег повредил около 360 палаток, пострадали более 2 тысяч человек. Из-за того, что осадки заблокировали дороги, помощь беженцам запаздывает.