В Сицилии произошло извержение вулкана Этна

В итальянской Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе действующего вулкана Этна. В воздух поднялись потоки пепла и лавы. Эвакуации в связи с активностью объявлено не было. Напомним, в прошлом году в результате извержения Этны, пострадали 10 человек.