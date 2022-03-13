В ситуации с наличием биолабораторий на территории Украины разбирался Андрей Сыч

Докопаться до сути, сами того не подозревая, помогают иностранные журналисты-расследователи. Как, например, британцы из Bellingcat. Это как раз тот случай, когда оружие врага может выстрелить в самого врага. Итак. Расследователи издания и примкнувшие к ним нашли (внимание!) данные о государственном контракте Минобороны США за 2017 год. Цель контракта - сбор генетических данных только из России и только европейской расы для последующего анализа в лабораториях в Украине. И это в то время, когда скандал с биолабораториями только начинает разгораться. Что ж, очень кстати.

Эти объекты приоткрыли глаза западным журналистам и обывателям. Как считается, документы подтверждают секретную военно-биологическую деятельность США на территории Украины. Ученые ко всему прочему разрабатывали проект по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией дикими птицами. На 2022 год были запланированы работы по изучению возможности переноса птицами африканской чумы свиней и сибирской язвы. Помимо этого, в файлах зафиксированы эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч.

Биологические лаборатории в Украине, где американцы проводили свои военные исследования, стали информационной бомбой не меньше, чем когда-то ей стали секретные тюрьмы ЦРУ по всему миру. Логика действий абсолютно проста и идентична. Экспорт тюрем и военных биолабораторий на территории других стран позволят американцам проводить на их базе эксперименты, которые запрещены законами США.

Попадание в открытый доступ подобной информации неминуемо бьет по рейтингам действующего режима. В Вашингтоне до последнего отрицали свою причастность к военным биолабораториям в Украине. Пока замгоссекретаря на одном из брифингов случайно не подтвердила данный факт.

В Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США

Работают над сокрытием следов действительно активно. Ведь даже те данные, которые удалось получить российским военным, заставляют задуматься о перспективах реализации биологических атак на соседние страны с территории Украины в самое ближайшее время.

Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России

Фактически речь идет о создании этнического оружия на биологических принципах, действие которого направлено на избирательное поражение отдельных этнических и расовых групп через целенаправленное воздействие на органы и системы организма человека. По сути, таким образом отдельными странами реализуется гитлеровская теория о расовой чистоте.

Лаборатории эти собирают материал инфекционный. Они собирают вокруг окружающей местности, переправляют материал в США, где его изучают. А вообще, получив материал любой местный из страны, это очень ценный материал, на основе которого можно сделать все что угодно. Какие вакцины применяются в этой стране? Какие возбудители? То есть, биологический материал - это ценный материал, который может дать очень много информации. И мы знаем, что такая работа делается. Материал вывозится. Коллекции забираются. И это нас тревожит. Александр Петкевич, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

При вскрытии новых фактов деятельности американских биолабораторий уже не кажутся странными и необычными вспышки в Украине инфекций, о которых уже давно забыли во всем мире. С 2017 года в стране зафиксировали более 100 тысяч случаев кори. Скорость распространения опасной болезни в Украине достигала 400 случаев в сутки.

Еще может не быть даже лихорадки и слабости, но уже заболевший вирус выделяет - вот в этом очень серьезная опасность. Андрей Волянский, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМН Украины