В Скандинавии фиксируют рекордно высокие температуры

Июль начался с жары в Финляндии, Норвегии и Швеции. В Скандинавии фиксируются рекордно высокие температуры. В Кевском заповеднике в Лапландии на выходных столбики термометров поднялись до 33,5 градуса. Это самый жаркий день за последние 100 лет. В норвежской коммуне вблизи Полярного круга температура еще выше - плюс 34. Это всего на 1,6 градуса ниже исторического максимума для страны за всю историю наблюдений.



В Швеции июнь этого года признали третьим по уровню температуры за 265 лет наблюдений. В прошлом месяце средняя температура в Стокгольме составила 19,3 градуса. Обычная средняя температура для июня здесь около 16 со знаком плюс.



