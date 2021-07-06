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В Скандинавии фиксируют рекордно высокие температуры
Июль начался с жары в Финляндии, Норвегии и Швеции. В Скандинавии фиксируются рекордно высокие температуры. В Кевском заповеднике в Лапландии на выходных столбики термометров поднялись до 33,5 градуса. Это самый жаркий день за последние 100 лет. В норвежской коммуне вблизи Полярного круга температура еще выше - плюс 34. Это всего на 1,6 градуса ниже исторического максимума для страны за всю историю наблюдений.
В Швеции июнь этого года признали третьим по уровню температуры за 265 лет наблюдений. В прошлом месяце средняя температура в Стокгольме составила 19,3 градуса. Обычная средняя температура для июня здесь около 16 со знаком плюс.
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