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В. Скаршевский об упущенных возможностях для Украины на экспортных рынках

Об упущенных возможностях для экспорта Украины шла речь и в эфире телеканала 112. Экономический эксперт Виктор Скаршевский, говоря о рынке сбыта отметил, что страна некогда преуспевающая в том же машиностроении, сегодня - в подмастерье у европейских политиков.

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