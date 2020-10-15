В. Скаршевский об упущенных возможностях для Украины на экспортных рынках

Об упущенных возможностях для экспорта Украины шла речь и в эфире телеканала 112. Экономический эксперт Виктор Скаршевский, говоря о рынке сбыта отметил, что страна некогда преуспевающая в том же машиностроении, сегодня - в подмастерье у европейских политиков.