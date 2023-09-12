ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В скорбный для Штатов день, когда Америка вспоминает жертв теракта, Байдена поймали на вранье

Большая маленькая ложь. В скорбный для Штатов день, когда Америка вспоминает жертв теракта, Байдена поймали на вранье.

Сонный Джоуже не просто путается в шпаргалках, президент США намеренно искажает воспоминания. На сей раз вашингтонского главаря уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября.

Я помню, как стоял там на следующий день и смотрел на здание. Мне казалось, что я смотрю сквозь врата ада. Это выглядело так опустошающе.
Джо Байден, президент США

Однако выяснилось, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне на сессии сената. Это подтверждают архивы американских телеканалов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все