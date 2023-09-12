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В скорбный для Штатов день, когда Америка вспоминает жертв теракта, Байдена поймали на вранье
Большая маленькая ложь. В скорбный для Штатов день, когда Америка вспоминает жертв теракта, Байдена поймали на вранье.
Сонный Джоуже не просто путается в шпаргалках, президент США намеренно искажает воспоминания. На сей раз вашингтонского главаря уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября.
Я помню, как стоял там на следующий день и смотрел на здание. Мне казалось, что я смотрю сквозь врата ада. Это выглядело так опустошающе.
Однако выяснилось, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне на сессии сената. Это подтверждают архивы американских телеканалов.
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