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В Словакии из-за угроз в адрес политиков повышены меры безопасности

В Словакии фиксируют угрозы в адрес ряда политиков после покушения на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом заявил журналистам глава полиции, отметив, что принимаются соответствующие меры. Обеспечена охрана всех депутатов словацкого парламента, повышен уровень защиты школ, пространства у парламента и редакций СМИ. Также полиция ведет расследование гибридных угроз - в основном это комментарии в соцсетях с одобрением покушения на премьер-министра страны. Разглашение обстоятельств инцидента - под запретом.

Как сообщают словацкие СМИ, Роберт Фицо по-прежнему в тяжелом состоянии. По данным журналистов, премьер-министра ждет еще одна операция.

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