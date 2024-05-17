В Словакии из-за угроз в адрес политиков повышены меры безопасности

В Словакии фиксируют угрозы в адрес ряда политиков после покушения на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом заявил журналистам глава полиции, отметив, что принимаются соответствующие меры. Обеспечена охрана всех депутатов словацкого парламента, повышен уровень защиты школ, пространства у парламента и редакций СМИ. Также полиция ведет расследование гибридных угроз - в основном это комментарии в соцсетях с одобрением покушения на премьер-министра страны. Разглашение обстоятельств инцидента - под запретом.