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В Словакии надругались над украинским флагом

День сегодня у МИД Украины вообще обещает быть богатым на ноты протеста. В парламенте Словакии пара депутатов пыталась устроить что-то вроде пикета в поддержку официального Киева. Когда они развернули желто-голубой флаг, один из их коллег облил его водой, после чего вырвал флаг, а держащему его депутату влепил пощечину.

Потерпевший намерен обратиться в полицию. Нет сомнений, что самая энергичная поддержка ультраправых в Киеве ему также гарантирована.

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