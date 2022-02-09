В Словакии надругались над украинским флагом

День сегодня у МИД Украины вообще обещает быть богатым на ноты протеста. В парламенте Словакии пара депутатов пыталась устроить что-то вроде пикета в поддержку официального Киева. Когда они развернули желто-голубой флаг, один из их коллег облил его водой, после чего вырвал флаг, а держащему его депутату влепил пощечину.



Потерпевший намерен обратиться в полицию. Нет сомнений, что самая энергичная поддержка ультраправых в Киеве ему также гарантирована.

