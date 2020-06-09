В Словакии с 10 июня отменят общенациональный карантин

Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Игорь Матович.Границы Словакии со среды будут открыты для граждан 19 стран (список стран размещён на сайте правительства). С ними страна возобновит транспортное сообщение всех видов. При этом перед посещением какой-либо из 19 стран выезжающие должны выяснить, насколько там строгий санитарный режим.



За минувшие сутки в Словакии зарегистрирован лишь 1 случай заражения коронавирусом. Всего с марта COVID-19 был обнаружен у 1531 человека, из них вылечились 1402, скончались 28 человек.



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