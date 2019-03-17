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В Словакии состоится второй тур президентских выборов

По итогам первого лидируют адвокат Зузана Чапутова и заместитель главы Еврокомиссии Марош Шевчович. Явка накануне составила около 48 %. Второй тур пройдет 30 марта. Победит кандидат, который наберет наибольшее количество голосов избирателей.

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