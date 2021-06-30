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В Словакии совершен первый в истории междугородный перелет на автомобиле

В качестве средства передвижения использовали прототип летающей машины AirCar, умеющий трансформироваться в самолет и обратно.

Полет из Нитры в Братиславу занял 35 минут. Расстояние между этими городами - 96 км, что с учетом встречающихся населенных пунктов выливается примерно в час езды на автомобиле. Прототип оснащен двигателем BMW мощностью 160 лошадиных сил. Машина уже показала способность летать на высоте до 2,5 тысячи метров со скоростью до 190 км/ч.


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