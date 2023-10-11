В Словакии стартовали крупные командно-штабные учения НАТО - принимают участие около 7 тысяч военнослужащих из 17 стран. Будут отрабатываться навыки реагирования с суши, на море, в воздухе, космосе или киберпространстве. Учения проводятся на базе компьютерных технологий подразделениями НАТО и не предполагают реальных передвижений и действий войск.