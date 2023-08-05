В Словении ливни привели к наводнениям и оползням: есть жертвы

По меньшей мере 3 человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями. Местами по стране выпало до 200 миллиметров осадков. Некоторые реки вышли из берегов. Потоки хлынули в населенные пункты, смывая мосты и постройки. Без электричества остались около 16 тысяч домов. Часть районов Словении полностью отрезана от транспортного сообщения. Нынешняя погодная ситуация в стране уже признана самой тяжелой в современной истории страны.