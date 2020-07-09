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В Словении неизвестные подожгли статую Мелании Трамп

В Словении, на родине Мелании Трамп, сожгли статую первой леди США.

Деревянный памятник был подожжен ночью 4 июля, когда США отмечали День независимости. Сейчас обгоревшая скульптура убрана с постамента. Полиция начала расследование. К слову, это не первое нападение. В январе в словенском Моравче была сожжена деревянная скульптура Дональда Трампа.

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