В Словении неизвестные подожгли статую Мелании Трамп

В Словении, на родине Мелании Трамп, сожгли статую первой леди США.



Деревянный памятник был подожжен ночью 4 июля, когда США отмечали День независимости. Сейчас обгоревшая скульптура убрана с постамента. Полиция начала расследование. К слову, это не первое нападение. В январе в словенском Моравче была сожжена деревянная скульптура Дональда Трампа.



