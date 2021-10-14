ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Словении протесты против вакцинных паспортов

В Словении на улицах вновь водометы и конная полиция. Противники ковид-ограничений уже пятую неделю выходят на протест против ограничительных мер. На этот раз толпа заблокировала один из главных перекрестков Любляны - были задержания.

Протестная волна в Словении давно вышла за рамки антиковидных настроений. Кроме отмены ограничительных мер, митингующие требуют отставки кабинета министров и проведения досрочных выборов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все