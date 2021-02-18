ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Словении водители такси провели акцию протеста

Новые ограничения - не лучшая политика для европейских властей. В Словении водители такси провели акцию протеста против ограничений. Правительство постановило, что они должны проверяться на коронавирус каждые 72 часа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все