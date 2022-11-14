3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Словении президентом впервые стала женщина
На президентских выборах в Словении впервые победу одержала 54-летняя Наташа Пирц Мусар - независимый кандидат, практикующий адвокат и гражданский активист. По данным избиркома страны, после подсчета 99 % бюллетеней она получила поддержку почти 54 % избирателей. Ее конкурент - экс-глава МИД Анже Логар - признал поражение: он получил 46 % голосов.
НаташаПирц Мусар известна тем, что в 2014 году представляла в стране интересы компании Мелании Трамп. Также она была членом делегации Евросоюза, ведущей переговоры с США после разоблачений Эдварда Сноудена о неправомерном использовании данных граждан ЕС.
Пирц Мусар должна вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Шахназаров считает, что сотрудничество российских и белорусских кинематографистов надо углублять
Рассказываем, на ком лежит ответственность за сбор документов для назначения трудовой пенсии
На БТ - новый генеральный продюсер
Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в XXI веке
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов