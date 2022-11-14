В Словении президентом впервые стала женщина

На президентских выборах в Словении впервые победу одержала 54-летняя Наташа Пирц Мусар - независимый кандидат, практикующий адвокат и гражданский активист. По данным избиркома страны, после подсчета 99 % бюллетеней она получила поддержку почти 54 % избирателей. Ее конкурент - экс-глава МИД Анже Логар - признал поражение: он получил 46 % голосов.

НаташаПирц Мусар известна тем, что в 2014 году представляла в стране интересы компании Мелании Трамп. Также она была членом делегации Евросоюза, ведущей переговоры с США после разоблачений Эдварда Сноудена о неправомерном использовании данных граждан ЕС.