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В СМИ обсуждают новый неловкий момент с участием Дональда Трампа

В Белом доме президент США и его супруга встречали премьер-министра Чехии с женой. Сразу после рукопожатия Трамп и Бабиш направились в резиденцию, при этом совершенно позабыв о своих вторых половинах. Дамы, надо сказать, отреагировали на забывчивость мужчин спокойно.

А вчера Дональд Трамп назвал директора компании Apple Тимом Эпплом.

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