В СМИ обсуждают новый неловкий момент с участием Дональда Трампа

В Белом доме президент США и его супруга встречали премьер-министра Чехии с женой. Сразу после рукопожатия Трамп и Бабиш направились в резиденцию, при этом совершенно позабыв о своих вторых половинах. Дамы, надо сказать, отреагировали на забывчивость мужчин спокойно.

