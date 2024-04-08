В Смоленской области на железнодорожные пути обрушился мост

Мы продолжаем следить за ЧП в Смоленской области. В городе Вязьма обрушился мост. На путепроводе в тот момент находились легковая машина и грузовик. Известно об одном погибшем. 6 человек пострадали, пятеро госпитализированы. Конструкция моста обрушилась на железнодорожные пути - движение составов на перегоне Вязьма - Семлево приостановлено. По факту обрушения путепровода возбуждено уголовное дело. Железная дорога соединяет Беларусь и Москву. В частности, через нее следуют пассажирские поезда Гомель, Минск, Полоцк, Брест, Гродно с конечным пунктом следования в российской столице. Белорусская железная дорога находится в контакте с коллегами из страны-соседки. И вот что известно к этой минуте о движении поездов из Беларуси.