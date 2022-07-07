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В Смолевичском районе от удара током погиб пенсионер
Сердце не выдержало удара электрическим током. Следствие Минского региона разбирается в обстоятельствах гибели пенсионера в Смолевичском районе. Несчастный случай произошел в минувший вторник, 5 июля. Как рассказали в СК, в то утро ныне погибший (ему было 69 лет), работая около своего гаража, обматывал изолентой оголенный провод самодельного удлинителя -в этот момент устройство было включено в розетку. В какой-то момент мужчина коснулся металлической проволоки голыми руками, от полученной электротравмы пенсионер умер на месте происшествия. Его безжизненное тело нашел сосед. Следователи назначили проведение судмедэкспертизы.
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