В Смолевичском районе от удара током погиб пенсионер

Сердце не выдержало удара электрическим током. Следствие Минского региона разбирается в обстоятельствах гибели пенсионера в Смолевичском районе. Несчастный случай произошел в минувший вторник, 5 июля. Как рассказали в СК, в то утро ныне погибший (ему было 69 лет), работая около своего гаража, обматывал изолентой оголенный провод самодельного удлинителя -в этот момент устройство было включено в розетку. В какой-то момент мужчина коснулся металлической проволоки голыми руками, от полученной электротравмы пенсионер умер на месте происшествия. Его безжизненное тело нашел сосед. Следователи назначили проведение судмедэкспертизы.