В соборе Парижской Богоматери полностью удалось справиться с огнем

Первоначально на реставрацию закладывали 10 лет и 165 миллионов евро. Теперь Нотр-Дам будут восстанавливать всем миром. Сегодня должна пройти пресс-конференция, где объявят международный сбор средств. Президент Франции Макрон обещал привлечь к работам лучших реставраторов. Более того, вокруг Нотр-Дама разворачивается настоящий аукцион. Семья бизнесменов Пино пообещала дать 100 миллионов евро на реконструкцию. Теперь объявилась семья Арно, которая предлагает уже 200 миллионов.