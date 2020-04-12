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В соборе Парижской Богоматери прошла первая после пожара пасхальная служба

Архиепископ Парижа Мишель Опети провел церемонию в честь Великой пятницы. Внутри собора кроме него находилось всего несколько человек. Это предписывают требования безопасности после прошлогоднего ЧП в Нотр-Даме. Во время службы Опети поклонился христианской реликвии - терновому венцу (его удалось спасти во время пожара) и произнес слова утешения всем тем, кто страдает сегодня от коронавируса.

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